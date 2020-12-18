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Рубрика: Власть

Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос Владимиру Путину

Сенатор Алексей Пушков, комментируя "неудобный" вопрос британского журналиста президенту России, перечислил события, которые косвенно или прямо повлияли на отношения великих держав.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Владимир Путин ответил на 68 вопросов в ходе пресс-конференции

В частности, он напомнил о расширении НАТО на восток. "Альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построил базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом ВВС задаёт вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?", - написал политик в Twitter.

Напомним, во время большой пресс-конференции 17 декабря корреспондент BBC Стивен Розенберг спросил российского лидера, считает ли он, что несет ответственность за "плачевное состояние" отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном. В своем ответе Владимир Путин напомнил об обещаниях не расширять НАТО на восток, о выходе США из соглашений по контролю за вооружениями. Президент России подчеркнул, что Москва настроена на то, чтобы "вести диалог и добиваться компромиссных решений".

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