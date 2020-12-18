Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос Владимиру Путину

Сенатор Алексей Пушков, комментируя "неудобный" вопрос британского журналиста президенту России, перечислил события, которые косвенно или прямо повлияли на отношения великих держав.

В частности, он напомнил о расширении НАТО на восток. "Альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построил базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом ВВС задаёт вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?", - написал политик в Twitter.

Напомним, во время большой пресс-конференции 17 декабря корреспондент BBC Стивен Розенберг спросил российского лидера, считает ли он, что несет ответственность за "плачевное состояние" отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном. В своем ответе Владимир Путин напомнил об обещаниях не расширять НАТО на восток, о выходе США из соглашений по контролю за вооружениями. Президент России подчеркнул, что Москва настроена на то, чтобы "вести диалог и добиваться компромиссных решений".