Важные заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Главное

- Родители детей до 7 лет получат выплаты к Новому году.

"Всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей каждому ребенку", - заявил Владимир Путин.

- Правительство работает эффективно.

"В условиях пандемии правительство работает достаточно эффективно... Пока ничего там не планируется, никаких кадровых изменений", - сказал президент.

- Путин еще не решил, идти ли на следующие выборы.

"Для себя я еще не принял решение, пойду я в 2024 году на выборы или не пойду... Формально это разрешение есть от народа", - подчеркнул Владимир Путин.

- Поправки к Конституции своевременны.

"Ситуация созрела. Мы это сделали и сделали своевременно... То, что мы провели всероссийское голосование по этому вопросу, столько людей пришло на избирательные участки - это по сути, по факту референдум. Граждане стали авторами поправок в Основной закон РФ. Это важно, это нужно", - заявил президент.

- Вакцинация от коронавируса безопасна.

"Специалисты говорят о том, что вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока ее не поставил. Но обязательно это сделаю, как только это станет возможным... По поводу необходимости массовой вакцинации, я считаю, что это нужно делать... Наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться", - заявил Путин.

- Российское здравоохранение лучше других.

"По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система (здравоохранения - прим. "РГ") оказалась более эффективной... Проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны", - оценил президент.

- Необъективный рост цен на продукты "задел" президента.

"Где-то цены растут объективно, связано это с чем? Связано с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Это неизбежно... Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. И вот это меня, честно говоря, задело... Хлеб растет в цене, макароны растут. Это что такое, это с какой стати?" - возмутился Путин.

- Случаи невыдачи лекарств больным коронавирусом будут решены.

"Конечно, будем выяснять, где эти деньги. Целиком все деньги из федерального бюджета перечислены в регионы... Судя по количеству обращений, все-таки это вопросы не единичного характера, а проблема общая. Посмотрим на это повнимательнее", - заверил Путин.

- Советника главы "Роскосмоса" судят не за журналистику.

"Это связано с достаточно длительным периодом его работы в должности советника Рогозина... Надо смотреть степень общественной опасности... Самый большой грех, который у нас есть - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранным спецслужбам - это предательство", - заявил Путин.

- Блогера Алексея Навального поддерживают спецслужбы США.

"Это не расследование, это легализация материалов американских спецслужб... Пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США... Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца".

- Дело экс-губернатора Сергея Фургала - не политическое преследование.

"У меня с ним были добрые отношения... Никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно, и, в общем, старался как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжелые... Это не какое-то политическое преследование, а уголовное дело".

- Россия "белая и пушистая" по сравнению с Западом.

"По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний... Уж точно не мы агрессивные. Если не пушистые, то во всяком случае - весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: "Ребята, давайте жить дружно"", - сказал Путин.

- Россия увеличит поддержку Донбасса.

"Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса", - заявил президент.

- Статус Карабаха должен остаться неизменным.

"Эта напряженка длилась на протяжении многих лет, не думаю, что это произошло из-за вмешательства извне... Позиция России заключалась всегда в том, что мы должны прийти к договоренностям без кровопролития... Статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем", - убежден Путин.

- Есть надежда на решение части проблем с администрацией нового президента США.

"Короля делает свита"... Российско-американские отношения стали заложником внутренней политики самих США. На мой взгляд, для них самих это плохо, но это их выбор, пускай они делают, чего хотят. Мы исходим из того, что вновь избранный президент США поймет, что происходит, он опытный и во внутренней политике, и во внешней политике, и рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, но не все, хотя бы часть из них, решатся при новой администрации", - считает российский лидер.