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17.12.2020 13:19
Рубрика: Власть

Путин сравнил готовность российской и иностранной медицины к пандемии

Текст: Татьяна Замахина
Российское здравоохранение оказалось эффективнее в борьбе с коронавирусом, чем в других странах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

- К таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система в мире, - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. - По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Путин напомнил, что России удалось выиграть время для борьбы с инфекцией благодаря оперативной реакции в самом начале пандемии. "Мы сразу среагировали на границе, и выиграли время, чтобы начать активную подготовку", - уточнил он.

Быстро мобилизировали систему здравоохранения, продолжил президент. Сейчас уже развернуто 277 тыс. коек для пациентов. За время пандемии построили 40 специализированных центров. На начало пандемии врачей-специалистов было 8300, а сейчас - 150 тыс. А всего в борьбе с "ковидом" заняты 530 тыс. медиков. "Это говорит о способности быстро реагировать на проблемы", - заявил Путин.

В России смогли перепрофилировать медицинские учреждения, выстроить систему подготовки персонала, быстро развернуть производство средств индивидуальной защиты. Производство масок, например, увеличили в двадцать раз.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Путин признал, что проблемы есть. В некоторых регионах сталкиваются с нехваткой лекарств в стационарах и аптеках (президент привел информацию от колл-центра). Но это проблема логистики, закупок, доставки, а промышленность вовремя сориентировалась, уточнил он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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