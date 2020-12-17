Путин сравнил готовность российской и иностранной медицины к пандемии

- К таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система в мире, - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. - По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной.

Путин напомнил, что России удалось выиграть время для борьбы с инфекцией благодаря оперативной реакции в самом начале пандемии. "Мы сразу среагировали на границе, и выиграли время, чтобы начать активную подготовку", - уточнил он.

Быстро мобилизировали систему здравоохранения, продолжил президент. Сейчас уже развернуто 277 тыс. коек для пациентов. За время пандемии построили 40 специализированных центров. На начало пандемии врачей-специалистов было 8300, а сейчас - 150 тыс. А всего в борьбе с "ковидом" заняты 530 тыс. медиков. "Это говорит о способности быстро реагировать на проблемы", - заявил Путин.

В России смогли перепрофилировать медицинские учреждения, выстроить систему подготовки персонала, быстро развернуть производство средств индивидуальной защиты. Производство масок, например, увеличили в двадцать раз.

Путин признал, что проблемы есть. В некоторых регионах сталкиваются с нехваткой лекарств в стационарах и аптеках (президент привел информацию от колл-центра). Но это проблема логистики, закупок, доставки, а промышленность вовремя сориентировалась, уточнил он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.