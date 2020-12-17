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17.12.2020 12:55
Рубрика: Власть

Путин назвал уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин заявил, что при испытаниях российской вакцины от коронавируса не выявлено ни одного серьезного побочного эффекта. Кроме того, уровень защиты, которую она дает, достигает 97%.

Об этом Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о готовности системы здравоохранения к испытанию пандемией.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В частности, российский лидер остановился на вакцинации.

- Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину, - заявил российский лидер. - Хорошая вакцина и безопасная.

Путин пояснил, что имеет в виду работу в этой сфере и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор".

Он уточнил, что речь о "97 процентах защиты", о чем говорят специалисты. "Ни одного серьезного случая побочных явлений", - добавил президент.

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По его словам, иностранные коллеги "повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству" по вакцинам там, "где у них что-то не получается". "Компания AstraZeneca готова с нами работать, подписывают сейчас соответствующие соглашение", - уточнил президент. И в этом смысле сотрудничество центра им. Гамалеи (создатели вакцины "Спутник" - прим.) и этой компании по вакцине от коронавируса важно для всего мира, заявил Путин.

Путин ответил на вопрос, когда сделает прививку от коронавируса

Текст: Владимир Кузьмин

Президент Владимир Путин не сделал себе прививку от коронавирусной инфекции, поскольку для лиц его возраста вакцина пока не рекомендована. Главе государства в этом году исполнилось 68 лет.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Он сослался на мнение специалистов, которые говорят, что те вакцины, которые сегодня поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. "До таких, как я, вакцины пока не добрались", - сказал он на большой пресс-конференции.

- Я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным, - заверил он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Общество Здоровье Президент Вакцинация от коронавируса Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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