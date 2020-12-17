Путин назвал уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что при испытаниях российской вакцины от коронавируса не выявлено ни одного серьезного побочного эффекта. Кроме того, уровень защиты, которую она дает, достигает 97%.

Об этом Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о готовности системы здравоохранения к испытанию пандемией.

В частности, российский лидер остановился на вакцинации.

- Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину, - заявил российский лидер. - Хорошая вакцина и безопасная.

Путин пояснил, что имеет в виду работу в этой сфере и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор".

Он уточнил, что речь о "97 процентах защиты", о чем говорят специалисты. "Ни одного серьезного случая побочных явлений", - добавил президент.

По его словам, иностранные коллеги "повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству" по вакцинам там, "где у них что-то не получается". "Компания AstraZeneca готова с нами работать, подписывают сейчас соответствующие соглашение", - уточнил президент. И в этом смысле сотрудничество центра им. Гамалеи (создатели вакцины "Спутник" - прим.) и этой компании по вакцине от коронавируса важно для всего мира, заявил Путин.