Путин назвал уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса

Об этом Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о готовности системы здравоохранения к испытанию пандемией.
В частности, российский лидер остановился на вакцинации.
- Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину, - заявил российский лидер. - Хорошая вакцина и безопасная.
Путин пояснил, что имеет в виду работу в этой сфере и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор".
Он уточнил, что речь о "97 процентах защиты", о чем говорят специалисты. "Ни одного серьезного случая побочных явлений", - добавил президент.
По его словам, иностранные коллеги "повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству" по вакцинам там, "где у них что-то не получается". "Компания AstraZeneca готова с нами работать, подписывают сейчас соответствующие соглашение", - уточнил президент. И в этом смысле сотрудничество центра им. Гамалеи (создатели вакцины "Спутник" - прим.) и этой компании по вакцине от коронавируса важно для всего мира, заявил Путин.
Путин ответил на вопрос, когда сделает прививку от коронавируса
Президент Владимир Путин не сделал себе прививку от коронавирусной инфекции, поскольку для лиц его возраста вакцина пока не рекомендована. Главе государства в этом году исполнилось 68 лет.
Он сослался на мнение специалистов, которые говорят, что те вакцины, которые сегодня поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. "До таких, как я, вакцины пока не добрались", - сказал он на большой пресс-конференции.
- Я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным, - заверил он.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.