Путин обещал разобраться с невыдачей бесплатных лекарств

Элементами Прямой линии на большой пресс-конференции стали обращения граждан. Из колл-центра передали вопросы от врачей из "красной зоны" - в ряде регионов они не получают свои надбавки. Владимир Путин также сам зачитал жалобу из Рязанской области на то, что бесплатные лекарства не доходят и больные коронавирусом лечатся за свои деньги. "Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует", - возмутился он.

Президент напомнил, что 10 млрд рублей было передано в регионы для оперативной реакции на еще не решенные вопросы, связанные с закупкой средств индивидуальной защиты и подготовкой лечебных заведений. Также чуть больше 5 млрд было выделено из госказны на места, чтобы бесплатно давать лекарства людям, которые лечатся на дому, напрямую им помогать. "Знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему до сих пор людям там не дают лекарства, непонятно, - продолжил он. - Обязательно будем разбираться".

Президент обрисовал порядок: гражданин обращается в поликлинику, подтверждает диагноз и получает необходимые лекарства. "Все обращения, которые к вам поступили, обязательно систематизируем и обязательно на это отреагируем", - сказал он работникам колл-центра.

"Все деньги из федерального бюджета перечислены в регионы, - подчеркнул президент. - Я с губернаторами нахожусь в постоянном контакте, они докладывали, что все в порядке, все выдается". Бывают единичные случаи, но, судя по количеству обращений, все-таки это не вопросы единичного характера, а общие проблемы, заключил он, обещав разобраться.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.