Спущен на воду первый дальневосточный краболов

На "Восточной верфи" во Владивостоке сегодня, 18 декабря, спустили на воду первое дальневосточное судно-краболов "Охотск", сообщил "РГ" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он уточнил, что это первый инвестиционный проект, реализованный в рамках инвестиционных квот добычи краба по принципу "где ловим - там и строим".

В портфеле "Восточной верфи" находятся пять краболовных судов для добычи живого краба и производства готовой продукции, рассказали на судостроительном предприятии. В 2021 и 2022 годах планируется сдать по одному краболову, еще два - в 2023.

На предприятии также пояснили, что в проект краболовов заложена концепция универсального модульного комплекса. То есть фактически судно может адаптироваться под добычу других видов водных биоресурсов - его можно использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов, креветколов. Промысел на "Охотске" планируется начать не позднее осени 2021 года.

"Локализация строительства судов-краболовов на верфях Дальнего Востока дала мощный импульс для развития судостроения в регионе. По нашим оценкам, программа строительства краболовов может добавить в валовой региональный продукт Дальнего Востока около 30 миллиардов рублей. Кроме того, заказчики судов - потенциальные заказчики судоремонтных услуг. Возрождение судоремонта в свою очередь может дать еще около 20 миллиардов рублей "прибавки" в ВРП региона. Таким образом, реальная доля рыбной отрасли в экономике региона увеличится до 13% - это очень существенный вклад в развитие Дальнего Востока", - считает Герман Зверев.

Чуть больше года назад состоялись аукционы по продаже долей квот крабов на Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах. По итогам этих торгов в доход федерального бюджета поступило 142,4 млрд рублей. Победители аукционов должны построить на отечественных верфях современные суда-краболовы. Сейчас в стадии реализации находятся 35 контрактов на строительство краболовов на общую сумму 57,4 млрд рублей, в том числе на предприятиях Дальневосточного федерального округа - 15 контрактов на сумму 22,2 млрд рублей.

Графики предусматривают завершение строительства судов к сентябрю 2025 года. Для стимулирования рыбопромышленников к размещению заказов на дальневосточных верфях предусмотрена субсидия в размере 20% от стоимости строительства краболовов для инвесторов. Закладка первого такого судна - "Охотск" - состоялась 26 ноября 2019 года.