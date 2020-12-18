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18.12.2020 06:55
Рубрика: Экономика

Спущен на воду первый дальневосточный краболов

Текст: Татьяна Карабут
На "Восточной верфи" во Владивостоке сегодня, 18 декабря, спустили на воду первое дальневосточное судно-краболов "Охотск", сообщил "РГ" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он уточнил, что это первый инвестиционный проект, реализованный в рамках инвестиционных квот добычи краба по принципу "где ловим - там и строим".
Фото: Анна Бондаренко / РГ Фото: Анна Бондаренко / РГ
Фото: Анна Бондаренко / РГ

В портфеле "Восточной верфи" находятся пять краболовных судов для добычи живого краба и производства готовой продукции, рассказали на судостроительном предприятии. В 2021 и 2022 годах планируется сдать по одному краболову, еще два - в 2023.

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На предприятии также пояснили, что в проект краболовов заложена концепция универсального модульного комплекса. То есть фактически судно может адаптироваться под добычу других видов водных биоресурсов - его можно использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов, креветколов. Промысел на "Охотске" планируется начать не позднее осени 2021 года.

"Локализация строительства судов-краболовов на верфях Дальнего Востока дала мощный импульс для развития судостроения в регионе. По нашим оценкам, программа строительства краболовов может добавить в валовой региональный продукт Дальнего Востока около 30 миллиардов рублей. Кроме того, заказчики судов - потенциальные заказчики судоремонтных услуг. Возрождение судоремонта в свою очередь может дать еще около 20 миллиардов рублей "прибавки" в ВРП региона. Таким образом, реальная доля рыбной отрасли в экономике региона увеличится до 13% - это очень существенный вклад в развитие Дальнего Востока", - считает Герман Зверев.

Чуть больше года назад состоялись аукционы по продаже долей квот крабов на Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах. По итогам этих торгов в доход федерального бюджета поступило 142,4 млрд рублей. Победители аукционов должны построить на отечественных верфях современные суда-краболовы. Сейчас в стадии реализации находятся 35 контрактов на строительство краболовов на общую сумму 57,4 млрд рублей, в том числе на предприятиях Дальневосточного федерального округа - 15 контрактов на сумму 22,2 млрд рублей.

Графики предусматривают завершение строительства судов к сентябрю 2025 года. Для стимулирования рыбопромышленников к размещению заказов на дальневосточных верфях предусмотрена субсидия в размере 20% от стоимости строительства краболовов для инвесторов. Закладка первого такого судна - "Охотск" - состоялась 26 ноября 2019 года.

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