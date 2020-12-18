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18.12.2020 09:42
Рубрика: Власть

Море станет чистым

В Коктебеле началось строительство коллектора и очистных сооружений
Текст: Илья Изотов (Коктебель)
Российская газета - Неделя - Крым № 286(8340)
В Коктебеле началось строительство канализационного коллектора и очистных сооружений, благодаря ним в 2023 году наконец прекратится сброс в море бытовых нечистот. На реализацию проекта в федеральной целевой программе развития Крыма предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.
Канализационные трубы проложат почти на всех улицах Коктебеля. Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым Канализационные трубы проложат почти на всех улицах Коктебеля. Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым
Канализационные трубы проложат почти на всех улицах Коктебеля. Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым

Как уточнил замначальника по строительству компании-подрядчика "РСК-ЮГ" Олег Попов, проект предусматривает строительство коллектора из 24 километров самотечных и девяти километров напорных сетей, а также пяти насосных станций. С их помощью все стоки будут поступать на канализационно-очистную станцию (КОС) мощностью 5000 кубометров в сутки.

Будут действовать сразу две системы очистки - ультрафиолетовая и бактериологическая, в итоге в море пойдет фактически чистая вода. Так что о характерном запахе и вспышках ротавирусной инфекции в пик туристического сезона курортный Коктебель сможет навсегда забыть.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- Стройка, которую так ждал поселок, началась! - констатировал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Утверждаем графики ведения работ поулично: все они будут публичными и максимально направленными на уменьшение неудобств для жителей и гостей Коктебеля, без рисков для курортного сезона следующего года. Синхронизируем строительство с планируемой реконструкцией Набережной и ремонтом дорог, определим механизм подомового подключения. Проект сложный, требующий консолидации усилий со стороны администрации Феодосии и Коктебеля, нескольких министерств и ведомств республики, подрядчиков и местных жителей. В ближайшее время установим информационные щиты с детальной информацией о реализуемых проектах.

Сейчас строительные работы одновременно идут на трех участках. На первом из них на улице Солнечной в прорытую техникой траншею уже уложены первые 200 метров трубы. На участке будущего КОСа снято более 1500 кубометров грунта, монтируется ограждение и обустраивается штаб стройки.

- Работы идут в соответствии с графиком, - заверил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. - На объектах пока заняты 20 рабочих, в том числе четыре инженера. Задействованы 17 единиц техники и завезено 1100 метров труб.

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