Ветераны Черноморского флота попросили вернуть из Новороссийска в Севастополь последний артиллерийский крейсер "Михаил Кутузов". В конце 1990-х они спасли его от разделки на металлолом и считают, что место ему - в главной базе Черноморского флота. Ветераны-черноморцы обеспокоены будущим корабля, построенного 66 лет назад. Он уже почти 20 лет не проходил доковый ремонт и до сих пор не переоборудован для проведения экскурсий.

Чуть не пустили на иголки

"Михаил Кутузов" - последний представитель эпохи артиллерийских крейсеров, на смену которым пришли корабли с ракетным оружием. После Великой Отечественной войны в СССР за короткий срок было построено 14 легких крейсеров проекта 68-бис. На несколько десятилетий они стали основной боевой силой страны в океанской зоне. Корабль-крепость одним своим видом внушал уважение противнику и отбивал желание проверить его на прочность. При его проектировании был учтен военный опыт. Советские корабелы впервые применили новый тип брони, снабдили корабль бронированным поясом, двойным дном, 16-ю герметичными отсеками. Даже при затоплении трех соседних отсеков корабль оставался в строю.

Главное оружие крейсера - четыре установки МК-5бис, в каждой из которых - три орудия калибра 152,4 миллиметра. Они выпускали семь снарядов в минуту и били на расстояние до 30 километров.

Крейсеры проекта 68-бис служили на всех флотах вплоть до конца 1980-х годов, пять из них базировались на Черноморском флоте. А уже к середине 1990-х все кроме одного были разрезаны на металлолом или проданы за границу.

- "Михаил Кутузов" тоже подлежал разделке. Но общественность Севастополя, ветераны крейсера во главе с полковником Лукой Шапошниковым выступили против этого, - рассказывает председатель историко-культурной ассоциации "Морское собрание" Владимир Стефановский. - Обратились к президенту, министру обороны, главкому ВМФ - ничего не помогло. "Нет денег, на разделку!", - такой был ответ президента Бориса Ельцина.

Ветераны не сдались, пошли на прием к премьер-министру Евгению Примакову.

- Что интересно: ни адмиралы, ни главнокомандующий не поддержали идею сохранения крейсера. А Примакову хватило всего лишь звания юнги, чтобы понять, что крейсер необходимо оставить для истории как памятник отечественного кораблестроения, - говорит Стефановский.

Увели подальше

В 1998 году распоряжение главкома ВМФ об утилизации отменили. "Михаил Кутузов" остался в Севастополе в качестве первого на Черноморском флоте корабля-музея. Был передан музею ЧФ, стоял у причала в районе Ушаковой балки, украшая панораму Севастопольской бухты. А вскоре нависла новая угроза.

- В 2001 году истекал срок аренды военно-морской базы, осложнились отношения с украинскими властями, - говорит Стефановский. - В Новороссийске готовились к тому, что флоту придется покинуть Севастополь. Это, конечно, была бы трагедия. И поскольку крейсер было решено сохранить для истории, его перевели в августе 2001 года в Новороссийск.

Перед этим корабль в Севастополе поставили в самый большой плавдок на Черноморском флоте ПД-30 (длина крейсера - 210, а плавдока - 250 метров), чтобы подготовить к переходу.

В Новороссийске "Михаил Кутузов" получил место мемориальной стоянки у пассажирского причала N33, где находится и поныне. Сначала он был приписан к одной из войсковых частей, а 2012 году стал филиалом Центрального военно-морского музея.

После воссоединения Крыма с Россией ветераны попросили вернуть крейсер домой, ведь причина, по которой его передислоцировали, исчезла.

- Мы сразу стали добиваться возвращения, но пока безрезультатно. Крымскую кампанию нельзя считать завершенной, пока "Михаил Кутузов" не будет возвращен домой, - считает Стефановский.

Почему "Кутузов"?

- Это самый лучший корабль своего класса, - говорит бывший командир крейсера капитан I ранга в отставке Анатолий Супонин. - Его мощь решала многие вопросы. Он служил в Севастополе, здесь в основном живут ветераны крейсера, растут и учатся будущие военные моряки. Севастополь - главная военно-морская база Черноморского флота, где как не здесь ему быть. Тут высшее военно-морское училище, президентский кадетский корпус, детская морская флотилия. Принимать присягу на просоленной деревянной палубе крейсера "Михаил Кутузов" - такое запомнится на всю жизнь!

"Михаил Кутузов" с момента постройки базировался в городе и прослужил на ЧФ более 40 лет. Был флагманом в годы холодной войны, почти всю службу провел в Средиземном море. В 1967 году пришел на помощь Египту в разгар арабо-израильской войны. И хоть в боевых действиях не участвовал, но своим грозным видом сдерживал разжигание конфликта.

- Но не из-за боевых эпизодов корабль считают памятником, - продолжает Стефановский. - "Михаил Кутузов" - замыкающий эпохи артиллерийских кораблей, самый совершенный в этом ряду, за все 300 с лишним лет истории российского флота. Есть еще крейсер "Аврора", но его нельзя считать гордостью отечественного кораблестроения потому, что он построен по английскому проекту, крейсер Talbot - его родной брат. А "Кутузов" наш полностью. Крейсеры проекта 68-бис являются школой кораблестроения и морской выучки. Он должен быть возвращен в Севастополь в качестве символа морской крепости великой державы. Находиться в торговом порту ему не по рангу.

Между тем

Ветеранские организации Севастополя уже шестой год ведут переписку с городскими и федеральными властями о возвращении "Михаила Кутузова", но получают отказы. В ответах Минобороны РФ, командования ВМФ и ЧФ, Центрального военно-морского музея говорится, что корабль за 19 лет стал визитной карточкой Новороссийска, его посещают около 120 тысяч человек в год, ведется большая военно-патриотическая работа со школьниками. Живущие там ветераны ВМФ просят оставить корабль в Новороссийске, где не так много памятников, в отличие от Севастополя.

Вместо него решено сделать музей на СКР "Сметливый". Но ветераны-черноморцы уверены, что никакой другой корабль не заменит "Михаила Кутузова" в Севастополе - городе корабелов и героев морских сражений, исторической морской крепости.

Крейсеру нужен ремонт

Техническое состояние крейсера вызывает у ветеранов особую тревогу. С 2001 года он не проходил доковый ремонт, выполнялась лишь покраска надводной части корпуса. Помещения не приспособлены для проведения экскурсий, обычно они ограничиваются только верхней палубой и кают-кампанией.

По сообщению Минобороны, в 2019 году прошло совещание, где обсуждалась подготовка технического задания на ремонт и переоборудование в музей. Итоги этой работы пока не представлены. Ранее в Центральном военно-морском музее говорили о планах отремонтировать корабль в Новороссийском СРЗ, у которого имеется подходящий плавдок ПД-190. Однако после аварии на ПД-50 в Мурманске осенью 2018 года ремонт кораблей большого водоизмещения в плавдоках был ограничен.

Крейсер "Михаил Кутузов" мог бы принять сухой док на Северной стороне Севастополя, длина которого - 290 метров. В этом году после длительного перерыва в "северном доке" возобновили ремонт боевых кораблей. Кроме этого, в конструкторских бюро Севастополя хранится техническая документация на этот крейсер, ведь он долгое время базировался и проходил ремонты в главной базе флота.

Справка "РГ"

"Михаил Кутузов" построен в 1951-1954 годах в Николаеве, вступил в состав ЧФ в 1955. Длина корабля 210 метров, ширина - 23 метра, водоизмещение 18 тысяч тонн. Развивал скорость 32 узла. В мирное время экипаж составлял около 800 человек, а в военное - 1200.