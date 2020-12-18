Стало известно, сколько бюджетных Chevrolet уже продано в России

Первую тысячу машин реализовала в России компания "Келес Рус", которая занимается дистрибуцией бюджетных моделей Chevrolet.

Как сообщила пресс-служба компании, в период с 15 июня по 17 декабря бестселлером стал седан В-класса Chevrolet Cobalt - 634 автомобиля. За ним идет еще одна четырехдверка Nexia - 240 машин. Хэтчбек Spark разошелся тиражом 127 единиц. Итого - 1001 продажа.

Напомним, что Chevrolet Nexia с двигателем 1.5 на 105 л.с. и 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом" от Aisin стоит в России от 709 900 рублей. Spark с 85-сильным мотором объемом 1,25 литра в паре с 6АКП стоит от 759 900 рублей. Столько же просят и за Cobalt в минимальной комплектации - с двигателем мощностью 106 л.с. В топе он обойдется уже в 879 900 рублей.

Напомним, "Келес Рус" - совместное предприятие двух производителей, UzAuto Motors и "СарыаркаАвтоПром". Spark выпускают в узбекском городе Асаке, Cobalt и Nexia - в казахстанском Костанае.

"Приоритетной задачей на первом этапе являются не количественные показатели, а операционные, направленные на создание разветвленной дилерской сети, чтобы в будущем году уже сосредоточиться на объемах продаж.

Так, начав на старте продаж всего с двух автосалонов, за пять месяцев мы смогли нарастить сеть до 30 дилерских центров. Сейчас продажи Chevrolet массового сегмента осуществляются в 26 крупнейших городах страны. На разных этапах авторизации находятся еще около 20 новых партнеров", - рассказал исполнительный директор компании-дистрибьютора Вадим Артамонов.

По его словам, в 2021 году бюджетники Chevrolet будут продавать примерно в 130 автосалонах.

Ранее сообщалось, что модельную линейку бренда вскоре пополнят бизнес-седан и кроссовер. Не исключено, что потенциальными новинками являются седан Malibu и кроссовер Tracker.