В Россию привезут еще два Chevrolet. Это бизнес-седан и кроссовер

Линейка бюджетных автомобилей Chevrolet в России расширится в 2021 году до пяти наименований. К хэтчбеку Spark и седанам Cobalt и Nexia добавятся бизнес-седан и кроссовер. Об этом сообщил исполнительный директор компании-дистрибьютора "Келес Рус" Вадим Артамонов.

- В 2021 году мы ожидаем выход двух моделей: одна в сегменте С - бизнес-седан, вторая в сегменте SUV - средний внедорожник. Сейчас ведутся об этом переговоры, - приводит его слова "Автостат".

Кроме того, Артамонов пообещал, что в 2021 году модели из текущей линейки "будут модернизироваться", у них появятся новые комплектации.

Скорее всего, потенциальными новинками являются седан Malibu и кроссовер Tracker. Обе модели уже выпускают на заводе "СарыаркаАвтоПром" вместе с Cobalt и Nexia (Spark делают в Узбекистане).

У казахстанских Malibu (4935x1855x1465 мм) два турбированных мотора на выбор - 166-сильный 1.5 и двухлитровый на 253 л.с. Оба сочетаются с классическим 6-диапазонным "автоматом". Уже в базе машина получила круиз-контроль, светодиодные ДХО, бесключевой и дистанционный запуск мотора, камеру заднего вида. В более дорогих версиях есть 8-дюймовый тачскрин мультимедиа, датчики парковки, LED-оптика, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом и вентиляцией.

Tracker - переднеприводный кроссовер с размерами 4255x1775x1650 мм. У него под капотом атмосферный двигатель 1.8 мощностью 140 л.с. Пару ему составляет 6-ступенчатый "автомат". В единственной доступной комплектации предложены круиз-контроль, задний парктроник, камера заднего вида, кондиционер и обогрев обоих рядов сидений.

Отметим, что Tracker трудно назвать "средним внедорожником". Поэтому можно рассматривать и другие варианты. Так, в Узбекистане утверждали, что до России рано или поздно могут добраться узбекские внедорожники Tahoe и кроссоверы Traverse, Equinox и Trailblazer. Последний, кстати, уже собирают в Казахстане.

В то же время Tracker планировали привезти в Россию еще представители марки Ravon, чье место на рынке, напомним, и занял "Келес Рус" с Chevrolet. Впрочем, сейчас Вадим Артамонов подчеркнул, что новая компания не имеет никакого отношения к узбекскому бренду.

"Мы не имеем никакого отношения друг к другу и за то, что происходит с Ravon в России, не отвечаем. Точно так же, как они не имеют никакого отношения к нашему бизнесу. Ravon ранее представляли независимые компании, производитель не мог их полностью контролировать, и это не могло не сказаться на результатах работы. Поэтому в какой-то момент акционеры приняли решили работать в России самостоятельно и создали нашу компанию. Мы другие и пришли надолго. Это не просто смена шильдика, это другие принципы работы. Пройдет совсем немного времени, и все в этом убедятся", - заявил он.

По словам топ-менеджера, с момента выхода на российский рынок компании удалось продать уже более 500 автомобилей Chevrolet.