Стартовали продажи конкурента Ford Bronco и Jeep Wrangler

Концерн Great Wall Motor, хорошо известный в России своими внедорожниками и пикапами, начал продавать в родном для себя Китае новую модель - рамный внедорожник WEY Tank 300.

Эту машину впервые публично показали в июле текущего года на международном автосалоне в Чэнду. Она интересна своим брутальным дизайном в неоклассическом стиле. Кузов имеет угловатые и нарочито старомодные пропорции, здесь длинный капот, низкий наклон лобового стекла, большие колесные арки, короткие свесы. Новинка преподносится как китайский ответ американским Jeep Wrangler и Ford Bronco, причем по гораздо более низкой цене.

Салон тоже выполнен неоклассическим, здесь "плоская" передняя панель, круглые дефлекторы вентиляции и массивный поручень напротив переднего пассажира. Роль комбинации приборов по последней моде выполняет цифровой дисплей, визуально объединенный с экраном медиасистемы в один горизонтальный блок. Диагональ дисплея - 12,3 дюйма.

Фото: www.autohome.com.cn

По размерам новинка сопоставима с российским УАЗ "Патриот": длина, ширина и высота составляют 4760, 1930 и 1927 мм соответственно, колесная база - 2750 мм. Дорожный просвет внедорожника - 224 мм, углы въезда и съезда - 33 и 34 градуса соответственно, угол рампы - 23,1 градуса.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбомотором GW E20CB, его мощность - 227 л.с., крутящий момент - 387 Нм. Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода типа part-time. Есть понижающая передача, а также блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов.

По ходовой части и агрегатам машина унифицирована с хорошо известным в России Haval H9 (напомним, что Haval входит в состав Great Wall). В основе обеих моделей - рамная платформа GW P01. Цены на WEY Tank 300 в Китае начинаются от 175 800 юаней (1 970 000 рублей).

С 2021 года новинку планируют поставлять и на внешние рынки, возможно, однажды она появится и в России.

WEY - это премиальный бренд Great Wall, запущенный в 2016 году. Его назвали в честь основателя и владельца Great Wall Motors Вэя Цзяньцзюня. Автомобили WEY являются самыми дорогими в линейке компании и стоят на ступень выше другого люксового суббренда Great Wall - Haval.