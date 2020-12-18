В Японии из снежного плена освободили более 1000 автомобилей

Дорожным службам и военнослужащим Японии удалось расчистить снежные завалы на скоростной трассе, соединяющей столицу страны с префектурой Ниигата. На одном из участков оказались заблокированы около 1100 автомобилей, сообщает РИА Новости. Оказавшимся в снежной ловушке японцам помогли военнослужащие. Они доставили еду, бензин и одеяла. Несколько человек доставлены в больницы.

Напомним, западные и северные районы Страны восходящего солнца несколько дней находились во власти атмосферного фронта. В Ниигате осадки начались еще 14 декабря. Высота снежного покрова уже достигла двух метров.

На нескольких магистралях, проходящих через горные районы, в снежный плен попали автолюбители, решившие на личном транспорте преодолеть сложный участок. Из-за снегопада без электроснабжения остались более 10 тысяч домов. Синоптики предупредили, что осадки в провинциях, находящихся на побережье Японского моря, продолжатся и в пятницу.