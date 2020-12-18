В структуре МВД создается киберполиция

Новости

Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса 16:24
Избитый Широковым судья требует с экс-футболиста полмиллиона рублей 16:16
У губернатора Псковской области развилась пневмония на фоне COVID-19 16:12
В открытом доступе появился инструмент для распознавания текста по звуку клавиатуры 16:05
В Подмосковье каждую неделю получают до 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:59
Песков заявил об отсутствии специальной прививки для Путина 15:38
Песков оценил работу Сергея Шнурова в качестве журналиста 15:37
Песков назвал небылицей слухи про бункер Путина 15:22
NI: российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" непобедим 15:22
ЦБ продлил реструктуризацию кредитов физлиц и МСП на три месяца 15:12
Яцкин: Неверная утилизация масок создает эпидемиологическую опасность 15:04
В парке спорткомплекса "Лужники" открыли памятник создателям самбо 15:02
Песков рассказал об отсутствии смартфона у Путина 14:53
Фильм "Диего Марадона" появится на больших экранах по всей России 14:53
В Свердловской области 31 декабря оставили рабочим днем 14:53
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса 14:45
В Кремле назвали причину контроля за Навальным 14:37
В Минздраве заявили, что безопасной дозы алкоголя не существует 14:32
Отделения ПФР будут работать в выходные для оформления новогодней выплаты 14:20
Вакцинация от коронавируса в Швеции начнется в конце декабря 14:19
Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ 14:02
Мишустин обсудил проблемы свалок и дольщиков с главой Подмосковья 14:01
"Яндекс" назвал самые популярные слова года 14:00
Кардиолог назвала атипичные варианты инфаркта 14:00
Яровая: Надо дать регионам образцы для изменения законов в соответствии с Конституцией 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 15:00
Рубрика: Власть

В структуре МВД создается киберполиция

Текст: Иван Петров
В структуре органов МВД России появится киберполиция. О принятии соответствующего решения министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым в пятницу рассказал замглавы МВД Игорь Зубов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это вопрос не одного дня, он займет много времени, потребуются и деньги, и техника, и изменение квалификации сотрудников", - сообщил замминистра в интервью проекту "Лично - детям".

Фото: iStock
Кибермошенники включили тему COVID-19 в схемы обмана

По данным МВД, в условиях пандемии коронавирусной инфекции общий уровень преступности в России остался прежним, но при этом резко выросло число киберпреступлений.

"За период пандемии у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде в разы выросла, - отметил Игорь Зубов. - По целому ряду причин - это и влияние цифровизации общества, и то, что находящиеся в изоляции люди имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом".

В начале текущего года сообщалось, что в следственном департаменте МВД создали подразделения по борьбе с IT-преступлениями.

О создании киберполиции же глава МВД Владимир Колокольцев сообщил еще год назад. По его словам, в ведомстве будут созданы специальные структуры для борьбы с киберпреступлениями. Министр пояснял, что новые подразделения сформируют по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности. Кроме того, запланировано существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне. Это структура, отвечающая за использование полицейскими различных технических устройств и гаджетов.

Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МВД

Главное сегодня

В Кремле отреагировали на решение CAS по российскому спорту
Торговые сети приступили к снижению цен на базовые продукты
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие