Постановление правительства Хабаровского края от 18 декабря 2020 года № 555-пр "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края"

В целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"- на 14 календарных дней в период с 01 по 14 января 2021 г. включительно;

- на 14 календарных дней в период с 15 по 28 января 2021 г. включительно.";

2) абзац четвертый пункта 21 изложить в следующей редакции:

проведение профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта (хоккей, хоккей с мячом) на спортивных объектах осуществляется при условии заполняемости зрительных трибун в объеме, не превышающем 30 процентов от единовременной пропускной способности.";

3) в пункте 25:

а) в абзаце втором слова "театров, филармоний," исключить;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- проведение всероссийских, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий.";

4) дополнить пунктом 28 следующего содержания:

"28. Возобновить:

- проведение краевых физкультурных и спортивных мероприятий с привлечением зрителей не более 30 процентов заполняемости трибун;

- работу театров, филармоний при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 30 процентов от единовременной пропускной способности.";

5) пункт 43 признать утратившим силу.

2. Внести изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 16 октября 2020 г. № 444-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края", изложив абзац первый пункта 1 в следующей редакции:

"1. Установить, что вылет граждан из городского округа "Город Хабаровск" в населенные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края (далее также - северные районы), а также в г. Николаевск-на-Амуре авиарейсами, следующими в населенные пункты северных районов через территорию г. Николаевска-на-Амуре (далее - транзитный рейс), осуществляется при наличии справки об отрицательном результате анализа на наличие новой коронавирусной инфекции, выданной не ранее чем за три календарных дня до даты вылета, либо при предъявлении выданного не ранее одного месяца до даты вылета выписного эпикриза, содержащего сведения об отрицательном результате анализа на наличие новой коронавирусной инфекции, после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







