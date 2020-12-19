Разработчик оценил влияние "Спутника V" на репродуктивное здоровье

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию. Об этом рассказал один из разработчиков препарата, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы учитывали этот аспект, а также проверяли воздействие лекарства на репродуктивную функцию. Препарат показал свою безвредность", - цитирует ученого РИА Новости.

После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91% эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. Как рассказал Александр Гинцбург, пострегистрационные испытания "Спутника V" по протоколу завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе.

Вакцина "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. О регистрации первой в мире вакцины от нового типа коронавируса Россия сообщила в августе.