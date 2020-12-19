Из-за снега и гололедных явлений в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В размещенном на сайте Гидрометцентра сообщении подчеркивается, что с учетом степени интенсивности опасных явлений "погода потенциально опасна". Без особой необходимости личным транспортом лучше не пользоваться.

В четверг на погоду в столичном регионе влиял атмосферный фронт, который принес не только тепло с Атлантики, но и осадки. В пятницу начался обратный ход температур. В выходные дни похолодает еще на 1-2 градуса, в субботу ожидается снег - выпадет не более 2 сантиметров осадков. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. Она отметила, что до середины следующей недели сильных морозов не будет, температура воздуха в светлое время суток составит от -1 до -4 градусов.