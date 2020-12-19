Новости

Российские телезрители увидели мультфильм дальневосточных авторов 05:50
В госдепе США подтвердили информацию о закрытии генконсульств в России 05:33
Разработчик оценил влияние "Спутника V" на репродуктивное здоровье 05:31
Специалисты начали поиски фрагментов отделяющихся частей "Союза-2.1б" 05:20
Истребитель-перехватчик ТОФ вернулся на Камчатку после модернизации 05:08
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 04:56
В США анонсировали появление космических стражей 04:39
AP: Госдеп США уведомил конгресс о закрытии генконсульств в России 04:30
Появилось видео пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный 04:06
Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в 12 префектуре Японии 04:01
Трамп подписал закон об ограничении работы китайских компаний в США 03:53
Сенат США принял временный бюджет сроком на два дня 03:38
Президент Чили заплатит штраф за снимок на пляже без маски 03:03
В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса 01:56
В российском модуле МКС ищут место утечки воздуха 00:14
Пожар в "Мосгоргеотресте" на Ленинградском проспекте локализован 00:08
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 18.12.2020
Собянин рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса 18.12.2020
В столице горит здание "Мосгоргеотреста" 18.12.2020
На II очереди космодрома Восточный будет выполняться до 10 пусков в год 18.12.2020
Дети смогут выезжать за рубеж по разрешению одного из родителей 18.12.2020
В построенных Минобороны медцентрах от COVID-19 вылечили 13 тысяч человек 18.12.2020
В Австрии вводят третий локдаун 18.12.2020
Рогозин заявил об успешном выходе на орбиту 36 запущенных "Союзом" спутников 18.12.2020
На Большом Каменном мосту в центре Москвы в выходные изменят схему движения 18.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
19.12.2020 04:56
Рубрика: Общество

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Из-за снега и гололедных явлений в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В размещенном на сайте Гидрометцентра сообщении подчеркивается, что с учетом степени интенсивности опасных явлений "погода потенциально опасна". Без особой необходимости личным транспортом лучше не пользоваться.

Фото: iStock
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

В четверг на погоду в столичном регионе влиял атмосферный фронт, который принес не только тепло с Атлантики, но и осадки. В пятницу начался обратный ход температур. В выходные дни похолодает еще на 1-2 градуса, в субботу ожидается снег - выпадет не более 2 сантиметров осадков. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. Она отметила, что до середины следующей недели сильных морозов не будет, температура воздуха в светлое время суток составит от -1 до -4 градусов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

В госдепе США подтвердили информацию о закрытии генконсульств в России
Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19
В российском модуле МКС ищут место утечки воздуха
В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса
Собянин рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации