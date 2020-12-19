В Париже задержали причастных к атаке на Charlie Hebdo пакистанцев

В Париже силовики задержали еще четырех человек, подозреваемых в теракте, который был осуществлен 25 сентября этого года в центре города. Местом преступления стала улица рядом со зданием, в котором раньше находилась редакция журнала Charlie Hebdo.

Задержанные - выходцы из Пакистана в возрасте 17-20 лет. Одному из них уже были предъявлены обвинения. Еще трое подозреваются в пособничестве. По версии следствия, молодые люди знали о планах друга и подстрекали его к совершению атаки c использованием холодного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в результате теракта в 11-м округе Парижа были серьезно ранены двое сотрудников информационного агентства Premieres Lignes. Они вышли покурить и случайно оказались на пути злоумышленника.