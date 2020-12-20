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Рубрика: В мире

Bloomberg: Масштабная кибератака затронула не менее 200 структур в мире

Масштабная хакерская атака, которой подверглись американские правительственные ведомства, затронула не менее 200 различных структур по всему миру. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники и экспертные оценки.

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По их данным, хакеры "интегрировали вредоносный код" в программное обеспечение американской компании SolarWinds. Указанные программы получили около 18 тысяч клиентов, что сделало их уязвимыми для атак, пишет ТАСС. Какие именно структуры пострадали в результате действий хакеров не уточняется. Известно, что в их числе компании и госучреждения. Неясно также, что именно узнали или похитили злоумышленники путем внедрения в компьютерные сети.

Напомним, 14 декабря агентство Reuters сообщило, что хакеры похитили данные министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным СМИ, действия злоумышленников оказались настолько серьезными, что в Белом доме состоялось экстренное совещание. Из-за кибератак советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен был вынужден прервать поездку в Европу и вернуться в Вашингтон.

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