Новый кроссовер Hyundai Palisade: стоит ли он своих денег

Лучше поздно

Полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade, который пришел на смену модели Grand Santa Fe, был представлен еще в конце 2018-го, но до нашей страны добрался только сейчас. Дело в том, что новый флагманский SUV от Hyundai вызвал небывалый спрос в самой Корее, где за ним сразу выстроились очереди почти на год вперед, поэтому поставки модели на другие рынки пришлось отложить.

Исключением стала разве что Америка - там Palisade появился летом прошлого года, причем производство внедорожника налажено на заводе Hyundai в штате Алабама. Для российского рынка Hyundai Palisade будет выпускаться на калининградском предприятии "Автотор". Дилеры уже принимают на новинку заказы, однако получить автомобили покупатели смогут в начале следующего года.

Для модели предлагается два двигателя - дизельный 2.2 CRDi (200 л.с. и 440 Нм) и бензиновый 3.5 MPI (249 л.с. и 336 Нм). Во всех комплектациях кроссовер оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода HTRAC с функцией выбора режимов движения в зависимости от типа дорожного покрытия Multi-Terrain Control.

Стоит отметить, что Hyundai Palisade длиной 4980 мм и с колесной базой 2900 мм немного уступает по размерам соплатформенному Kia Telluride, который в нашу страну привозить не планируется, хотя он имеет, пожалуй, более привлекательный дизайн и мог бы стать даже более перспективным.

Как рассказал руководитель отдела продаж АвтоСпецЦентр Hyundai Внуково Роман Гагосов, ранее в концерне Hyundai-Kia провели исследование, по результатам которого было принято решение вывести на российский рынок именно Hyundai Palisade, а не Kia Telluride.

"В пользу Hyundai Palisade мог сыграть тот факт, что он выпускается с дизельными и бензиновыми моторами, в то время как Kia Telluride - только с одним вариантом силовой установки (бензиновым)", - полагает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Роскошный выбор

Флагманский Hyundai Palisade предлагается на российском рынке в комплектациях - Lifestyle, Prestige и High-Tech, а также в эксклюзивной версии Cosmos - по цене от 3 млн 149 тыс. рублей до 3 млн 829 тыс. рублей.

При этом в топовой комплектации новый кроссовер можно заказать с различной компоновкой салона: стандартное 8-местное исполнение или версию с 7-ю посадочными местами, для которой на втором ряду установлены два отдельных кресла с собственными регулировками и системой вентиляции. Таким образом, Palisade стал не только самой дорогой моделью Hyundai в нашей стране, но что важнее - первым автомобилем этой корейской марки, который по стоимости попадает под "налог на роскошь".

По мнению Дениса Решетникова, это отпугнет часть покупателей, которые в сложившихся экономических условиях, скорее, отдадут предпочтение двух-трехлетним премиальным кроссоверам престижных брендов, сопоставимых по цене с Hyundai Palisade, или приобретут премиальную иномарку из ассортимента вторичного рынка.

В свою очередь директор "Hyundai. Авилон" Дмитрий Макарычев отмечает, что высокой доли налогообложения на Palisade не будет, поскольку ставка налога зависит, в том числе, от порогового значения мощности автомобиля - 250 л.с. Покупатели часто ориентируются на данный показатель и стараются не выходить за эту отметку при выборе автомобиля, а у Hyundai Palisade мощность дизельной модификации составляет 200 л.с., бензиновой версии - 249 л.с.

Впрочем, "доналоговую" мощность имеют и большинство конкурентов Palisade, а вот выбор двигателей у них не предлагается. Кроме того, новинка от Hyundai зачастую выглядит более привлекательно и с точки зрения цены. Так, Mazda CX-9 с безальтернативным бензиновым турбомотором 2.5T (231 л.с.) доступна от 2 млн 963 тыс. рублей, Honda Pilot с 3,0-литровым двигателем V6 (249 л.с.) можно купить минимум за 3 млн 600 тысяч, а Toyota Highlander, оснащенный атмосферником V6 объемом 3,5 л (249 л.с.), стоит от 3 млн 774 тыс. рублей.

"Hyundai Palisade предлагает 8-местную компоновку салона, что является его главным преимуществом среди конкурентов. При этом каждая из комплектаций имеет очень привлекательный набор опций, в связи с чем предполагаем, что все они будут востребованы", - резюмирует Роман Гагосов.