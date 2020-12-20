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20.12.2020 14:38
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе арестован подозреваемый в убийстве полицейский

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)

В Ставрополе суд арестовал полицейского, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом в воскресенье сообщили "РГ" в краевом следственном управлении СК РФ.

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Напомним, 12 декабря в полицию обратилась женщина, сообщив об исчезновении своего 30-летнего сына. Тело убитого с огнестрельным ранением головы нашли через пять дней в лесном массиве на выезде из города.

Вскоре было установлено, что к этому может быть причастен сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД, который состоял в дружеских отношениях с убитым.

После задержания мужчина дал признательные показания. По данным следствия, преступление произошло 10 декабря.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ "Убийство". Промышленный районный суд Ставрополя заключил подозреваемого под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь Преступления правоохранителей

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