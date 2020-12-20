У новой вакцины от COVID будет короткое и запоминающееся название

Как вы яхту назовете, так она и поплывет… В Центре имени Чумакова Российской академии наук, где создана новая защита от коронавируса, об этом помнят и не спешат с окончательным выбором названия для своей классической разработки - цельновирионной инактивированной вакцины.

Как рассказал "РГ" генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, пока на этот счет "идет внутренняя дискуссия". По его словам, "создавали вакцину люди молодые, креативные, с юмором", поэтому в копилке много разных предложений.

Айдар Ишмухаметов: Одну из шутливых версий, так и быть, открою. От наших молодых разработчиков есть такое предложение: ЧуВак - Чумаков-вакцина. В общем, имеет право быть, почему нет? Но тут все же и вопрос этики, и то, что определяет потенциал коммерческого использования. Так что будем думать…

Накануне в документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1" был озвучен якобы "рабочий вариант" названия вакцины, что создана в Центре имени Чумакова - "КовиВак". Но мы по своим каналам подтверждения этому не получили.

- У нас в запасе еще недели две-три, - сообщил Айдар Ишмухаметов. - Имя присваивается после проведения регистрации, и я надеюсь, что найдем подходящее название.

Полностью интервью, которое дал "Российской газете" член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов, публикуется 21 декабря. А уже сейчас на сайте "РГ" можно узнать, в чем преимущества цельновирионной инактивированной вакцины и почему в Центре имени Чумакова эту "синицу" предпочли "журавлю"? Там же - ответ на вопрос, когда защитное действие новой вакцины смогут испытать на себе 3 тысячи добровольцев. А еще - готова ли вакцина из убитого вируса к встрече с вирусом-мутантом, если такое произойдет?