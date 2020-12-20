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Рубрика: В мире

ВОЗ: Более 700 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в мире

Фото: AFP/Jack TAYLOR Фото: AFP/Jack TAYLOR
Фото: AFP/Jack TAYLOR

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 74,2 миллиона, увеличившись за последние сутки более чем на 700 тысяч. Количество летальных исходов выросло на 13,2 тысячи.

Фото: EPA-EFE/SALVATORE
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Такие данные распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Всего в мире свыше 74,2 миллиона случаев коронавируса, более 1,6 миллиона человек скончались, пишет ТАСС, напоминая, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные, предоставленные странами.

Отмечается, что более половины всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили за последние 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку, на втором месте - Европа, на третьем - Юго-Восточная Азия.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поддерживают тесный контакт с властями Великобритании в связи с обнаружением там нового штамма коронавируса. Организация будет сообщать государствам-членам и общественности актуальные данные о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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