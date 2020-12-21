Экс-футболист "Спартака" Промес признался, что был потрясен арестом

Экс-футболист московского "Спартака" Куинси Промес вернулся в расположение своего нынешнего клуба "Аякс" после нескольких дней ареста и высказался об аресте по обвинению в нанесении ножевого ранения. Он поблагодарил всех за поддержку и признался, что произошедшее стало шоком.

"Мне скрывать нечего. Приятно снова сосредоточить все внимание на футболе и оставить позади второстепенные проблемы. Это был шок для всех, но я рад, что меня освободили так быстро", - приводит слова Промеса De Telegraaf.

Промеса арестовали 13 декабря. Его обвиняли в нанесении ножевого ранения родственнику во время ссоры, которая произошла летом. Спустя три дня полузащитник сборной Нидерандов был выпущен на свободу, сохранив при этом в деле статус подозреваемого.

"Я потрясен так же, как и весь остальной мир. Это что-то из моей личной жизни, я не могу сказать об этом больше. Но теперь я свободен, и думаю, этого достаточно. Здорово, что клуб поддерживает меня. Приятно, что люди верят в меня, и это очень помогает. Я не хочу тратить больше энергии на второстепенные дела. Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть в будущее, потому что мы еще можем на него повлиять", - сказал Промес.