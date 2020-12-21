Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал о новом штамме коронавируса

Не факт, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса более заразная, считают в Роспотребнадзоре.

"У нового штамма коронавируса нейтральный характер", - заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия 24". По словам эксперта, все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. Новый штамм определяется множественными мутациями спайкового белка. Однако это редко влияет на вирусную приспособленность и почти никогда - на клинический исход, говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор детально изучит генетические изменения нового коронавируса.

Между тем информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании в беседе с RT прокомментировал доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Он считает, что мутация коронавируса может быть связана с тем, что он постепенно трансформируется в сезонное заболевание.

"Штаммы появляются все время, это уже седьмой или восьмой штамм. У них есть разные свойства. Как говорят, он более заразный, но менее токсичный и опасный. Это может быть предвестником того, что происходят мутации, которые в дальнейшем позволят коронавирусу превратиться в сезонное заболевание", - приводит СМИ слова инфекциониста.

Сегодня почти 20 стран, 14 из которых - члены ЕС, решили закрыть или ограничить сообщение с Великобританией. В России меры введены пока на ближайшую неделю оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Самолеты перестанут летать в Великобританию и обратно в ночь с 21 на 22 декабря.