Канада приостановит авиасообщение с Великобританией

С понедельника, 21 декабря, Канада временно прекратит авиационное сообщение с Великобританией. Такое решение власти приняли, после информации о распространении в этой стране новой формы коронавирусной инфекции, передает телеканал СВС.

"Ограничения не касаются грузоперевозок и технических остановок, когда пассажиры не выходят из самолета. Как долго будет действовать запрет, не уточняется", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

О выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании стало известно на минувших выходных. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на экстренной пресс-конференции 19 декабря объявил, что предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным. Изучив цифры, специалисты пришли к выводу, что в тех районах Англии, где была выявлена новая мутация под названием VUI - 202012/01, коронавирус распространяется быстрее. Власти ужесточили ограничения в стране.

Представители Всемирной организации здравоохранения также сообщили о том, что новый штамм коронавируса уже циркулирует в Дании, Нидерландах и Австралии. Добавим, что о приостановке международного сообщения с Великобританией ранее уже объявили правительства нескольких стран.