Латвия и Финляндия прервали международное сообщение с Великобританией

Правительство Латвии сообщило о прекращении пассажирских перевозок с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса. С соответствующим заявлением выступил министр сообщения балтийской республики Талис Ликайтс.

"Жителям не стоит не выезжать за границу без особой необходимости. Принятое решение создает проблемы для путешественников, но наша задача - сохранить здоровье общества", - цитирует министра РИА Новости.

С полудня понедельника, 21 декабря, на две недели авиасообщение с Великобританией приостановит и Финляндия. Об этом рассказали в Национальном агентстве транспорта и коммуникаций страны. Решение принято по рекомендации экспертов Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии.

Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании стало известно на минувших выходных. В субботу, 19 декабря, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Ранее решение о прекращении авиасообщения с Великобританией также приняли в Марокко, Турции, Италии, Германии и ряде других стран.