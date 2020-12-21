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Рубрика: В мире

Турция приостановила авиасообщение с четырьмя странами из-за COVID-19

Анкара приняла решение приостановить авиасообщение сразу с несколькими странами в связи с выявлением мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика прекращает прием авиарейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и Южной Африки (ЮАР). Министр подчеркнул, что граждане республики будут вывозиться на родину спецрейсами.

Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
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Напомним, еще в середине ноября британские медики сообщили о новой мутации коронавируса. Спустя месяц ученые подтвердили, что новый вариант SARS-CoV-2 на 70 процентов заразней обычного и распространяется с большей скоростью. Но нет подтвержденных данных, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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