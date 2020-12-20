Германия закрыла авиасообщение с Великобританией

Германия стала очередной европейской страной, которая с понедельника прекратит авиасообщение с Великобританией. В распоряжении министерства транспорта ФРГ отмечается, что пока ограничение будет действовать до 31 декабря и коснется только пассажирских перевозок.

Ранее газета Bild сообщила, что руководство Евросоюза собирается полностью закрыть не только воздушное, но наземное сообщение с Соединенным Королевством. За минувшие сутки ужесточения на сообщение с Альбионом ввели Бельгия, Греция и Нидерланды.

Такие меры принимаются на фоне стремительного ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Великобритании и выявления там нового типа этого заболевания. В Лондоне сообщили, что новый тип COVID-19 является еще более заразным. За последние сутки число новых случаев заболевания в Великобритании составило более 35 тысяч, что обновило рекорд в стране с начала пандемии.