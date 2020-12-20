Греция ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании

Власти Греции вводят с понедельника обязательный семидневный карантин для всех приезжающих из Великобритании из-за обнаружения там нового и более заразного типа коронавируса. Для визитеров из других стран сохраняется трехдневный карантин и наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее 72 часов до прибытия.

Ранее о закрытии границ с Великобританией объявили Бельгия и Нидерланды.

За последние сутки число новых случаев заболевания в Великобритании составило более 35 тысяч, что обновило рекорд в стране с начала пандемии. Власти Альбиона сообщили о новом типе COVID-19 в стране, который является еще более заразным и распространяется с еще большей скоростью. Медики призвали сограждан быть осторожнее, хотя с точки зрения вреда здоровью человека отличий у нового типа пока не выявлено.