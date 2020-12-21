Власти Марокко приостановили авиасообщение с Великобританией

Марокко прекращает авиасообщение с Великобританией в ночь на понедельник, 21 декабря. Причина - выявление нового штамма коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства королевства.

При этом конкретных сроков действия этого решения не называется, пишет РИА Новости. Ранее стало известно о новой мутации COVID-19 в Великобритании. По словам главного врача Англии Криса Уитти, данный штамм может распространяться быстрее предыдущих. Власти вводят самые жесткие ограничительные меры, призывая граждан быть еще более осмотрительными. Новость взбудоражила жителей Лондона, которые в спешке стали покидать столицу, пишет The Daily Mail.

По данным минздрава Марокко, в стране зарегистрировано более 417 тысяч случаев коронавируса, скончались 6957 пациентов. Добавим, что решения о приостановке авиасообщения с Великобританией также приняли власти Германии, Италии, Турции, Саудовской Аравии и др.