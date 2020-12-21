Курс биткоина обновил очередной исторический максимум

Стоимость биткоина превысила 24 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 23:45 (по московскому времени) криптовалюта подорожала до 24 204 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену, опираясь на данные более 20 бирж.

Напомним, 16 декабря виртуальная валюта впервые в истории перевалила за отметку 20 тысяч долларов. В 2017 году биткоин вплотную приблизился к этому уровню, но преодолеть не смог. А в начале прошлого года криптовалюта значительно потеряла в цене и стоила "всего" 3,5 тысячи долларов.

При этом 17 декабря цена на биткоин показала рост до уровня более чем в 22 тысячи долларов, тем самым обновив исторический максимум. Эксперты не исключают дальнейший рост курса криптовалюты.