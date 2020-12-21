Новые подлодки ВМФ РФ назвали революцией в системе сдерживания на море

Россия использует революционные методы и передовые технологии в системе сдерживания на море. Она решает сразу две глобальные задачи, вводя в строй новые современные подводные лодки - модернизирует собственный флот и усиливает стратегический потенциал. Об этом пишет Military Watch.

Появление подлодок проекта "Борей" в составе ВМФ России обсуждал весь мир, указывает MW. Эти субмарины демонстрируют боевую мощь страны, они обладают серьезными преимуществами по сравнению с другими подводными лодками.

Современные российские подлодки имеют длительный срок службы, неприхотливы в обслуживании, и обладают повышенной живучестью. Кроме того, они могут нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет, каждая из которых несет от 6 до 10 ядерных боеголовок. Дальность полета ракет - до 9300 тысяч километров.

Издание также отметило и модернизированные субмарины "Ясень", секретную подлодку "Хабаровск", подводные беспилотники "Посейдон".