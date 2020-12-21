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21.12.2020,  
10:52
Текст:  Светлана Цыганкова

Новые подлодки ВМФ РФ назвали революцией в системе сдерживания на море

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Россия использует революционные методы и передовые технологии в системе сдерживания на море. Она решает сразу две глобальные задачи, вводя в строй новые современные подводные лодки - модернизирует собственный флот и усиливает стратегический потенциал. Об этом пишет Military Watch.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Появление подлодок проекта "Борей" в составе ВМФ России обсуждал весь мир, указывает MW. Эти субмарины демонстрируют боевую мощь страны, они обладают серьезными преимуществами по сравнению с другими подводными лодками.

Современные российские подлодки имеют длительный срок службы, неприхотливы в обслуживании, и обладают повышенной живучестью. Кроме того, они могут нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет, каждая из которых несет от 6 до 10 ядерных боеголовок. Дальность полета ракет - до 9300 тысяч километров.

Издание также отметило и модернизированные субмарины "Ясень", секретную подлодку "Хабаровск", подводные беспилотники "Посейдон".

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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