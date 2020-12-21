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Рубрика: В мире

Новый штамм коронавируса добрался до Австралии

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентябре, но до ноября им очень редко заражались. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службу общественного здравоохранения Англии.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Ситуация начала ухудшаться с приходом холодов. И первое время больше всего заболевших было в графстве Кент, где, несмотря на жесткий карантин, выявляли новых инфицированных SARS-CoV-2. Изучив цифры, специалисты пришли к выводу, что в тех районах, где была выявлена новая мутация под названием VUI - 202012/01, коронавирус распространяется быстрее. Согласно последним данным, новый вариант коронавируса быстро становится доминирующим - в Лондоне и на юго-востоке Англии на него приходится около 60 процентов новых случаев заражения. Новый штамм коронавируса уже циркулирует в Дании, Нидерландах и Австралии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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