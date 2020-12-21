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21.12.2020 09:09
Рубрика: Российский автопром

Обновленная Lada Vesta: проект стартовал, известна дата выхода

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Семейство Lada Vesta, за исключением Vesta Sport, который собирают в Тольятти, выпускается на предприятии "Lada Ижевск". Стало известно, что на заводе была выпущена партия прототипов рестайлинговой версии Vesta.

Фото: скриншот с youtube.com
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Как сообщает AvtoVAZ News, в Ижевске собрали десять автомобилей белого цвета в кузове седан. Рестайлинговые прототипы от нынешнего варианта Lada Vesta отличают бамперы, противотуманные фары прямоугольной формы, светодиодные головная оптика и задние фонари, крышка багажника.

Также из видимых изменений: в передний бампер интегрированы передние датчики парковки, форсунки стеклоомывателя были перенесены с капота на пластиковое жабо, как на рестайлинговом Lada Largus FL. Последняя опция может стать прерогативой топовых версий исполнения.

Салон обновлённого вазовского бестселлера получил пересмотренное торпедо, другие центральную консоль, дверные карты, рулевое колесо и мультимедийную систему с сервисами Яндекс.Авто.

Техническая часть Lada Vesta не претерпит масштабных изменений. В настоящее время седаны и универсалы семейства комплектуются бензиновыми двигателями объёмом 1.6 литра мощностью 106 и 113 л.с. и мотором 1.8 литра мощностью 122 л.с. Для 113-сильного агрегата предусмотрен вариатор, для остальных - 5-ступенчатая МКП.

Ориентировочный срок начала производства - середина лета 2021 года, поэтому, опираясь на опыт ранее реализованных АвтоВАЗом проектов, можно предположить, что продажи Lada Vesta FL начнутся в начале осени. Необходимо учитывать, что эти сроки будут актуальны, если автомобильный сектор не претерпит глобальных потрясений, как это было в уходящем году.

#Lada