Прототип нового поколения Toyota Land Cruiser подловили на испытаниях

Портал Autohome.com.cn опубликовал шпионское фото прототипа полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser следующего поколения (он предположительно получит индекс 300).

Судя по номерам, машину заметили на дорогах Японии. Внедорожник в леворульной модификации снят в ракурсе 3/4 сзади, однако толком понять дизайн его кузова невозможно - маскировка скрывает обводы и формы.

В середине декабря японское издание Best Car со ссылкой на свои источники в Toyota Motor сообщила, что презентация Land Cruiser следующей генерации запланирована на апрель 2021 года. По данным ресурса, внедорожник создают на модульной платформе TNGA. Если это действительно так, то Land Cruiser может лишиться прочной лонжеронной рамы и получить несущую конструкцию кузова, поскольку TNGA не предполагает использования рамного шасси.

На смену 4,6-литровому бензиновому V8 у Land Cruiser придет гибрид с 3,5-литровым двигателем. Якобы отдача самого ДВС составит 299 л.с. и 356 Нм, еще около 180 л.с. добавит электромотор. Плюс к этому появится битурбированный 3,5-литровый V6 серии V35A-FTS, его мощность - 415 л.с. Данный агрегат сейчас устанавливают на представительский седан Lexus LS 500. Также подготавливается 3,3-литровый дизельный ДВС. Его параметры неизвестны.

Актуальная Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. Модель является одним из неизменных хитов Toyota на российском авторынке. Машина сейчас предлагается дилерами марки по цене от 5 238 000 рублей.