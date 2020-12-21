Суд признал экс-главу Серпуховского района Подмосковья виновным в коррупции

Из того, что стало известно 21 декабря, суд считает, что Шестун виновен во взяточничестве и в особо крупном мошенничестве.

Из выступления гособвинения известно, что прокурор попросил приговорить бывшего чиновника к 20 годам колонии строгого режима. Плюс к этому дать штраф в 50 миллионов рублей. До срока приговор не дочитали.

Шестун вину не признает.

Напомним, что Александра Шестуна арестовали еще в 2018 году. К тому времени он руководил районом практически 15 лет.

По версии следствия, за эти годы чиновник создал 47 коммерческих организаций. Все заработанное ушло на покупку земли. Как уверяет следствие - по заниженным ценам.

Купил и недвижимость - чуть меньше 700 объектов. Еще следствие уверяет, что Александр Шестун получил 9,9 миллионов рублей взяток от директора МКУ Серпуховского муниципального района "Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" Татьяны Гришиной.

За время следствия у Шестуна и тех, кто проходил вместе с ним по этому делу, изъяли недвижимость, машины и прочее имущество примерно на 11 миллиардов рублей.

За время сидения в СИЗО Шестун объявлял голодовку и написал книгу, в которой описал как сидит и объяснил свои проблемы с законом происками недоброжелателей.