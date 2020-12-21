В Петербурге откроют две тысячи новых коек для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге до конца года городские власти намерены развернуть свыше двух тысяч новых койко-мест в стационарах и госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

В частности, до конца года в павильонах "Ленэкспо" появится полторы тысячи новых мест для пациентов с COVID-19. Когда-то здесь проходили выставки и форумы, сейчас в "Ленэкспо" задействуют все новые павильоны для размещения госпиталя.

Изначально сюда везли только пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции, особенно тех, у кого нет возможности самоизолироваться дома. Сейчас в "Ленэкспо" лежат и пациенты в состоянии средней степени тяжести. В госпитале имеются койки и с ИВЛ. Причем, 474 дополнительных места в павильоне № 8 планируется открыть уже 22 декабря.

Еще 210 дополнительных коек будут организованы в Центре Алмазова и Первом меде. Кроме того, в пятницу, 25 декабря, на базе госпиталя ветеранов войн должен появиться стационар-трансформер на 400 мест. Таким образом, число стационарных мест для пациентов с коронавирусом должно превысить 12 тысяч.

Напомним, накануне появились данные, что в Петербурге осталось всего 27 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Правда, впоследствии в комздраве сообщили, что это не совсем корректные данные, которые не учитывали выписку пациентов в воскресенье, 19 декабря.

Тем не менее, в Смольном признали, что ситуация напряженная, за минувшую неделю число госпитализированных в стационары возросло на 6,5 процента. В среднем, по оценкам городских властей, в Петербурге свободных 3,7 процента коек для пациентов с COVID-19.