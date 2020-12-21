Штаб Трампа потребовал от ВС пересмотра итогов выборов в Пенсильвании

Верховному суду США необходимо пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании и дать возможность назначить выборщиков от штата. Об этом говорится в заявлении штаба американского президента Дональда Трампа. Юристы обратились в суд с апелляционной петицией.

Штаб Трампа требует от Верховного суда решить дело быстро, чтобы успеть до шестого января, когда новый состав Конгресса США должен утвердить итоги голосования выборщиков, которое состоялось 14 декабря, пишет РИА Новости.

Перспективы дела туманны, поскольку Верховный суд никогда ранее не пересматривал итоги президентских выборов в том или ином штате. Кроме того, даже положительное решение по данному обращению не изменит ситуации, утверждают эксперты. В штате Пенсильвания 20 выборщиков, а Байден победил на выборах с отрывом в 74 выборщика.

Трамп не признает своего поражения на состоявшихся третьего ноября выборах президента и оспаривает итоги голосования в судах. До сих пор ни один из них не встал на сторону действующего президента. Ранее сообщалось о том, что тандем демократов Байден-Харрис превысил необходимые для победы 270 голосов выборщиков и, тем самым, окончательно расчистил себе дорогу в Белый дом. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года на ступенях Капитолия.