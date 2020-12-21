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Рубрика: В мире

Штаб Трампа потребовал от ВС пересмотра итогов выборов в Пенсильвании

Здание Верховного суда США. Фото: iStock Здание Верховного суда США. Фото: iStock
Здание Верховного суда США. Фото: iStock

Верховному суду США необходимо пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании и дать возможность назначить выборщиков от штата. Об этом говорится в заявлении штаба американского президента Дональда Трампа. Юристы обратились в суд с апелляционной петицией.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Стали известны подробности инаугурации Байдена

Штаб Трампа требует от Верховного суда решить дело быстро, чтобы успеть до шестого января, когда новый состав Конгресса США должен утвердить итоги голосования выборщиков, которое состоялось 14 декабря, пишет РИА Новости.

Перспективы дела туманны, поскольку Верховный суд никогда ранее не пересматривал итоги президентских выборов в том или ином штате. Кроме того, даже положительное решение по данному обращению не изменит ситуации, утверждают эксперты. В штате Пенсильвания 20 выборщиков, а Байден победил на выборах с отрывом в 74 выборщика.

Трамп не признает своего поражения на состоявшихся третьего ноября выборах президента и оспаривает итоги голосования в судах. До сих пор ни один из них не встал на сторону действующего президента. Ранее сообщалось о том, что тандем демократов Байден-Харрис превысил необходимые для победы 270 голосов выборщиков и, тем самым, окончательно расчистил себе дорогу в Белый дом. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года на ступенях Капитолия.

В мире США Выборы президента США-2020

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