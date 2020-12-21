В "Спартаке" прокомментировали дисквалификацию тренера Тедеско

В понедельник на заседании КДК РФС было принято решение о дисквалификации главного тренера московского "Спартак" Доменико Тедеско на три матча за некорректное поведение во встрече 18-го тура чемпионата России против "Сочи", который состоялся 13 сентября и завершился поражением "красно-белых" со счетом 0:1.

Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о том, что намерен предпринять клуб. "Запросили в КДК мотивационную часть решения. После изучения материалов сформируем свою позицию", - сказал он "Чемпионату".

Во время заседания КДК РФС также изучили и другие моменты из того матча. Тедеско заявлял о том, что тренер Сочи" Дмитрий Бородин оскорбил его, а кто-то из футболистов сочинцев ударил его помощника. Но никаких серьезных наказаний вынесено не было.