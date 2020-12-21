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21.12.2020 18:47
Рубрика: Власть

Володин рассказал о повестке последних заседаний осенней сессии

Текст: Татьяна Замахина
Осенняя думская сессия подходит к концу - 24 декабря состоится финальное в этом году заседание Госдумы. На этой неделе депутатам предстоит рассмотреть целый ряд ключевых законопроектов - председатель ГД Вячеслав Володин назвал основные.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

- За оставшееся время нам необходимо завершить работу над рядом важных законов, которые мы определили как приоритетные, - заявил спикер, которого цитирует пресс-служба нижней палаты. - В частности, это инициативы, касающиеся сохранения здоровья и жизни граждан, регулирования цен на социально значимые продукты, комплексного развития территорий и сокращения сроков строительства.

Фото: istock
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Для того, чтобы успеть рассмотреть все эти вопросы, было принято решение продлить время пленарных заседаний, рассказал Володин.

Комментируя новые полномочия правительства в части регулирования цен, он подчеркнул, что в период пандемии важно не допустить необоснованного повышения цен на базовые продукты питания. "Правительство должно контролировать ситуацию и иметь возможность принять оперативные решения, чтобы защитить граждан, - заявил Володин. - Именно в этом смысл законодательной поправки, которую мы будем рассматривать. Она предлагается для принятия во втором чтении, и мы ее рассмотрим в приоритетном порядке".

Будет также рассмотрен проект закона об ограничении оборота закиси азота - так называемого веселящего газа. Согласно законопроекту, с 1 января 2021 будет введен запрет на его сбыт не по назначению, а также пропаганду его употребления. "Это решение позволит защитить здоровье и жизнь наших граждан, - заявил Володин. - Еще раз хочу подчеркнуть: если веселящий газ будут продавать не по назначению, не для сферы здравоохранения - это будет наказываться".

Во втором чтении будет рассмотрен проект закона о комплексном развитии территорий. В первом чтении законопроект вызвал большое количество замечаний депутатов, экспертов. Поэтому в ГД приняли решение совместно с правительством и экспертным сообществом доработать его ко второму чтению. "В результате этой большой работы к законопроекту поступила 131 поправка, 58 из них рекомендованы к принятию. В первую очередь, эти поправки, эти предложения направлены на защиту прав собственников", - рассказал спикер.

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Также будет рассмотрен ряд законопроектов, регулирующих строительную сферу. В частности, это поправки в Градостроительный кодекс о сокращении сроков прохождения процедур, необходимых для осуществления строительства, за счет оптимизации сроков подготовки и утверждения документации, проведения градостроительных процедур в электронном формате.

Это лишь небольшая часть из того объема законодательной работы, которую предстоит выполнить депутатам, уточнил Володин.

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