Британская почта приостановила отправку писем и посылок в Европу

Из-за нового штамма коронавируса почта Великобритании приостановила отправку писем и посылок в Европу.

В сообщении, опубликованном на сайте почтовой службы, подчеркивается, что отправления, уже находящиеся в системе, будут храниться в безопасности до тех пор, пока не появится возможность доставить их адресатам. Доставка посылок и писем в Канаду и Турцию осуществляется медленнее из-за малого количества авиарейсов, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце прошлой недели британские власти признали, что в Лондоне и на юго-востоке Англии начал быстро распространяться новый, более заразный, штамм коронавируса SARS-CoV-2. После этого многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.