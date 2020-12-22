Hyundai приобрел российский завод General Motors

Компания Hyundai закрыла сделку по приобретению законсервированного завода General Motors в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава PR "Хендэ Мотор СНГ" Юлия Тихонравова в рамках итоговой конференции компании.

"Да, сделка по заводу GM была закрыта 6 ноября, и регистрация собственности была осуществлена 2 ноября. Еще раз хотим подчеркнуть, что из-за сложной ситуации, связанной с пандемией, говорить о каких-то конкретных сроках начала производства преждевременно", - отметила Тихонравова.

Финансовые подробности сделки и планы корейской марки на предприятие раскрыты не были.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба в августе текущего года одобрила заявку Hyundai Motor на покупку завода General Motors. Планировалось приобрести долю в 94,83%.

Автозавод в Шушарах был построен в 2008 году. Последние легковые автомобили сошли с конвейера предприятия в 2015 году. Тогда выпускались Chevrolet Cruze, Opel Astra, Chevrolet Trailblazer, Tahoe, Captiva и некоторые модели Cadillac.