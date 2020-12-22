Названы лучшие игры 2020 года. Список получился субъективный

Авторитетное издание IGN подвело итоги уходящего года в игровой индустрии, составив топ лучших проектов.
"Игрой года" по версии портала названа Hades. В пользовательском же голосовании победила The Last of Us Part II, до этого ставшая триумфатором на The Game Awards.
Весь список выглядит следующим образом:
- Animal Crossing: New Horizons
- Assassin's Creed Valhalla
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy VII Remake
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Half-Life: Alyx
- The Last of Us Part 2
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Microsoft Flight Simulator
Как и любой другой этот рейтинг выглядит достаточно субъективным.
В случае с Cyberpunk 2077 составители подчеркивают, что имеется ввиду только ПК-версия, так как техническое состояние детища от CD Project RED на PlayStation и Xbox последние несколько недель генерирует в Сети тонны ненависти от консольных геймеров.