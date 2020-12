Названы лучшие игры 2020 года. Список получился субъективный

Авторитетное издание IGN подвело итоги уходящего года в игровой индустрии, составив топ лучших проектов.

"Игрой года" по версии портала названа Hades. В пользовательском же голосовании победила The Last of Us Part II, до этого ставшая триумфатором на The Game Awards.

Весь список выглядит следующим образом:

- Animal Crossing: New Horizons

- Assassin's Creed Valhalla

- Cyberpunk 2077

- Final Fantasy VII Remake

- Ghost of Tsushima

- Hades

- Half-Life: Alyx

- The Last of Us Part 2

- Marvel's Spider-Man: Miles Morales

- Microsoft Flight Simulator

Как и любой другой этот рейтинг выглядит достаточно субъективным.

В случае с Cyberpunk 2077 составители подчеркивают, что имеется ввиду только ПК-версия, так как техническое состояние детища от CD Project RED на PlayStation и Xbox последние несколько недель генерирует в Сети тонны ненависти от консольных геймеров.