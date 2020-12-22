Новый Renault Duster для России лишится дизеля: список силовых агрегатов

Экстерьер и интерьер Renault Duster второго поколения для России уже рассекречены. Теперь "Российской газете" стала известна линейка силовых агрегатов.

Duster оснастят бензиновым двигателем Renault H4M объёмом 1,6 литра мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой "ручкой" JR5, 150-сильным бензиновым турбомотором Renault H5Ht объёмом 1,3 литра. Последний двигатель ставится на Renault Arkana и Kaptur, он будет работать в связке с 6-ступенчатой "механикой" TL8 или с вариатором FK8.

Этот список силовых агрегатов должен быть окончательным. Известно, что экземпляры нового Duster с другими двигателями и коробками на заводе замечены не были. Привод - либо передний, либо полный.

Напомним, что на нынешний Duster устанавливаются бензиновые двигатели объёмом 1,6 и 2,0 литра (114 л. с. и 143 л. с.), а также 1,5-литровый 109-сильный турбодизель. Коробки - пяти- и шестиступенчатая МКП, четырёхступенчатая АКП.

Российская версия Renault Duster второго поколения идентична европейской, за исключением решётки радиатора. Кроссовер получил новое оформление передней и задней частей кузова, а также салон, частично унифицированный с Arkana. У Duster свои дверные карты и отсутствует накладка на передней панели.

Ранее сообщалось о том, что грядущая новинка для российского автомобильного рынка должна выйти в следующем году.

По нашим данным, производить серийные Duster начнут на московском заводе "Renault Россия" с 22 января 2021 года. Это предварительные сроки, к которым стремится французская марка. Сейчас с конвейера предприятия ежедневно сходит примерно от двух до четырёх предсерийных образцов. Автомобили выпускают для отработки имеющихся дефектов.

Стоимость нового Renault Duster пока неизвестна. Цены на актуальную версию модели лежат в диапазоне от 865 000 до 1 255 000 рублей.