Профсоюзы Беларуси осудили санкции Евросоюза

С решительным осуждением санкций Европейского союза, направленных, в том числе, против прав трудящихся Беларуси, выступила Федерация профсоюзов Беларуси и ее членские организации, передает во вторник БЕЛТА.

Введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий, по оценке влиятельной общественной организации страны, - это "ущемление основополагающего права человека - права на труд". Ведь ограничение деятельности трудовых коллективов автоматически ведет "к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест, в целом к ухудшению социально-экономического положения не только самих работников предприятий, но и их семей".

В ФПБ напомнили в этой связи и позицию ООН, согласно которой, санкции почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические интересы обычных людей. Еще в прошлом году специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы заявил, что использование экономических санкций в политических целях подрывает основы международного сотрудничества.

Более того, "эти действия направлены на то, чтобы нанести урон благополучию людей, лишить их заработка, а возможно, и рабочих мест. То есть фактически ущемляется право человека на труд", - отметил, комментируя принятое заявление, профсоюзный лидер страны Михаил Орда.

Он призвал коллег по профсоюзному движению из других стран поддержать позицию ФПБ, направленную против применения Европейским союзом мер, ухудшающих положение трудящихся. Если понадобится, подчеркнул Орда, "мы будем оказывать рабочим и их семьям материальную поддержку из действующих профсоюзных касс взаимопомощи".

В Федерацию профсоюзов, сообщает агентство, продолжают поступать обращения от работников предприятий, которые попали в санкционный список. Эти петиции уже переданы в представительство ЕС в Минске. "Мы считаем необходимым донести мнение работников наших предприятий до европейских чиновников, чтобы они четко видели и понимали: то, что они делают, - делают во вред простым людям", - подчеркнул, в частности, заместитель председателя отраслевого профсоюза Михаил Костян.