Производитель внедорожников со странным дизайном наконец обанкротился

Любители классического автомобильного дизайна могут ликовать - известный странной стилистикой внедорожников SsangYong все-таки обанкротился.

Компания долго сопротивлялась, стала дочкой индийской Mahindra & Mahindra, пыталась найти партнеров и даже внезапно вывела на рынок новый Rexton. Но, похоже, пока ни одна из этих мер не помогла исправить ситуацию. SsangYong Motor Co. уже подала заявление о банкротстве в Сеульский суд после того, как не смогла вернуть заемные средства в объеме 60 млрд вон - немногим более 4 млрд рублей. Среди кредиторов такие уважаемые компании, как JPMorgan Chase, Bank of America и BNP Paribas, пишет Bloomberg.

Впрочем, это еще не конец, вновь утверждают корейцы, которым не дает покоя успешный пример Hyundai и Kia. Да, скорее всего, от SsangYong откажется даже Mahindra & Mahindra, 98% акционеров которой выступили за такой разрыв. Но все-таки владельцы бренда верят в живительную реструктуризацию. Якобы SsangYong продолжит функционировать под наблюдением своего совета директоров и будет вести переговоры с заинтересованными сторонами, готовыми взять на себя многочисленные долги ради возрождения марки.

Увы, желающих вряд ли будет много. Да, внедорожники SsangYong благодаря своей надежности зарекомендовали себя даже в Европе, не говоря уже о России с ее бездорожьем. Но дизайн…

Даже свежий Rexton не обошелся без спорного стилистического изыска в виде изломанной поверхности задней двери. А лучше всего имидж марки характеризуют недавние мемы на тему странного пикапа Geely Farizon - когда кроссовер Atlas удлинили за счет грузовой площадки. Машину быстро окрестили самой некрасивой в этом году, но всякий раз приговаривая: казалось, что на такое способен только SsangYong.

Напомним, в России компания пыталась закрепиться дважды. Однако в 2014-2015 годы продажи были приостановлены. А вернуться в 2016-2017 году SsangYong, по сути, не удалось. Конкуренцию эта марка уже не выдержала.