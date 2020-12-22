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22.12.2020 13:06
Рубрика: Происшествия

На Кубани суды приняли более 8 тысяч дел о нарушении масочного режима

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани суды региона за месяц приняли для рассмотрения более 8,4 тысячи административных дел по статьям о нарушении режима повышенной готовности и масочного режима в условиях пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

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Речь идет о периоде с 20 ноября по 20 декабря. Из 8,4 тысячи дел суды успели рассмотреть 5,4 тысячи и выписали штрафы 1,3 тысячи человек. При этом 3,8 тысячи нарушителей объявили предупреждение без каких-либо санкций. А 22 предприятиям, привлеченным за несоблюдение режима в качестве юридических лиц, было вынесено административное наказание в виде временного приостановления их работы.

Как ранее уже писала "РГ", на Кубани в начале декабря за отказ носить маски и неуплату выписанных штрафов было арестовано 20 человек. В спецприемнике им пришлось провести от одного до 10 дней.

Самое строгое наказание досталось жителю Брюховецкого района. На него было составлено пять административных протоколов за то, что он отказывался носить маску в общественных местах. Однако ни один из этих штрафов он не оплатил, и в итоге к мужчине домой нагрянули судебные приставы.

Кроме этого, за ноябрь в крае было оштрафовано более 10 тысяч человек, которые отказывались использовать маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

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