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22.12.2020 12:49

Подуло лавандой

На полуострове возрождается эфиромасличная отрасль
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 288(8342)
Сразу два селекционно-семеноводческих центра создаются в Крыму в рамках национального проекта "Наука". Один из них будет образован на базе НИИ сельского хозяйства и ориентирован на создание новых сортов эфироносов, которыми в советское время славился полуостров.
Эфироносы занимают на полуострове примерно 40 тысяч гектаров. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Эфироносы занимают на полуострове примерно 40 тысяч гектаров. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Эфироносы занимают на полуострове примерно 40 тысяч гектаров. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

До конца следующего года таких селекционно-семеноводческих центров в стране будет уже 35. Желающим получить этот статус пришлось выдержать жесткий конкурсный отбор, в котором приняли участие 60 научно-исследовательских и образовательных организаций. В итоге в число первых 15 финалистов попали сразу два коллектива с полуострова.

Фото: Мария Орлова/РГ
В Крыму начали высаживать "лавандовый пояс"

- Наш институт является собственником и оригинатором 43 сортов 13 видов эфиромасличных растений, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, - рассказала "РГ" заместитель директора по науке НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. - Создание центра обеспечит фундаментальные генетические исследования и селекционно-семеноводческую работу.

В новом центре ученые рассчитывают значительно расширить ассортимент сортов с использование генетических методов, а также тиражировать семенной и посадочный материал высшей репродукции для Крыма и других регионов страны.

Сегодня эфироносы на полуострове занимают примерно 40 тысяч гектаров. В промышленных масштабах выращивают и перерабатывают розу, лаванду, шалфей, кориандр, а также дикорастущую полынь таврическую. В то же время плантации розы, в советское время располагавшиеся на 2,5 тысячи гектаров, сейчас занимают скромные 70 с перспективой увеличения до 100. При этом Россия ежегодно импортирует эфирные масла и их синтетические заменители примерно на 600 миллионов долларов. Крымские ученые оценивают потребность разных отраслей промышленности страны в эфиромасличной продукции на уровне 4 - 6 тысяч тонн в год.

В 2020 году производители эфироносов впервые получили государственную поддержку. В бюджете республики на развитие отрасли предусмотрено 25 миллионов рублей. Кроме того, специализирующиеся на производстве этой продукции аграрии объединились в ассоциацию, куда вошли как крупные хозяйства, так и небольшие фермерские. Это позволит им формировать промышленные партии товаров и облегчит доступ к государственной поддержке. В тандеме кооперации и науки эксперты видят залог возрождения производства эфироносов.

Между тем

В советское время Крым производил 70 - 80 процентов розового масла, около 70 - лавандового, 60 - шалфейного. В 1989 году эфиромасличные культуры в целом занимали более 10 тысяч гектаров, а лаванда - около шести. Выращивали эфироносы 27 хозяйств, в том числе шесть специализированных совхозов-заводов, 13 колхозов и восемь совхозов. За последние 30 лет ассортимент производимой в Крыму продукции сократился с 17 до 6 видов, а ее объем - в 3,5 раза. Полностью исчезли 11 эфиромасличных культур.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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