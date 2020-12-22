У "Мандалорца" может появиться спин-офф про Моффа Гидеона

На недавно прошедшей презентации Disney студия Lucasfilm представила сразу 10 новых сериалов по вселенной "Звездных войн". А в финале второго сезона "Мандалорца" в сцене после титров было затизерено еще и отдельное шоу про Боба Фетта.

Возможно, на фоне этого карнавала анонсов в голове актера Джанкарло Эспозито крутилась мысль, озвученная Карлсоном в старом советском мультике: "А как же я? Я же лучше! Я лучше собаки!"

Своими рассуждениями исполнитель роли Моффа Гидеона поделился с изданием Screen Rant, пошутив, что не отказался бы от своего собственного сериала с сабакком и Тви'лечками.

62-летний актер, в свое время сделавший себе имя, сыграв культового хладнокровного злодея Густаво Фринга в "Во все тяжкие", также сообщил, что с радостью вернется в далекую-далекую галактику в одном из следующих проектов по франшизе, созданной Джорджем Лукасом.

Наиболее вероятно его появление в "Рейнджерах Новой Республики" или "Асоке", потому что их события по таймлайну совпадают с "Мандалорцем".

Кстати, ранее Эспозито проговорился, что шоу Джона Фавро по-настоящему начнет раскрываться только в 3-ем и в 4-ом сезонах.