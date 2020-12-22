В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека

Число аварий с участием электрических самокатов, сигвеев, моноколес и других индивидуальных транспортных средств увеличилось на 166 процентов за 9 месяцев текущего года. Такие статистические данные приводит Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

Отмечается, что происшествия с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности становятся в последнее время "достаточно заметными". "В рассматриваемом периоде (9 месяцев 2020 года) отмечен рост количества таких дорожно-транспортных происшествий. Всего их произошло 266, что составило плюс 166 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в отчетном документе.

Согласно данным МВД, в таких авариях погибли 4 и были ранены 279 человек.

Недавно "РГ" сообщала, что проект поправок в Правила дорожного движения, который вводит новое понятие "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) для самокатов, сигвеев, моноколес, гироскутеров и прочих современных транспортных гаджетов, отправлен на доработку.